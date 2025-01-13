В Красноярске мигрант из Узбекистана устроил резню в аэропорту

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Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, напавшего с ножом на гражданина в аэропорту Красноярска. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что на первом этаже авиагавани 40-летний мужчина, приезжий из Узбекистана, внезапно нанёс несколько ножевых ударов 39-летнему потерпевшему.
Сначала злоумышленника задержали двое очевидцев, а через несколько секунд подоспели сотрудники транспортной полиции.
В ходе допроса задержанный заявил, что совершил нападение из ревности. Его направили на медосвидетельствование.
Причём уточняется, что в аэропорт мужчина прибыл без оружия. Однако в одном из баров он перелез через стойку, украл нож и бутылку коньяка, после чего отправился совершать нападение.
В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.
Сотрудники медслужбы аэропорта оказали пострадавшему первую помощь, после чего его госпитализировали в городскую больницу.
Правоохранительные органы решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Сначала злоумышленника задержали двое очевидцев, а через несколько секунд подоспели сотрудники транспортной полиции.
В ходе допроса задержанный заявил, что совершил нападение из ревности. Его направили на медосвидетельствование.
Причём уточняется, что в аэропорт мужчина прибыл без оружия. Однако в одном из баров он перелез через стойку, украл нож и бутылку коньяка, после чего отправился совершать нападение.
В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.
Сотрудники медслужбы аэропорта оказали пострадавшему первую помощь, после чего его госпитализировали в городскую больницу.
Правоохранительные органы решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова