«Я всех простила»: Лариса Долина высказалась об истории с мошенниками

07 апреля 2026, 20:09

Лариса Долина заявила о завершении сложного периода с квартирой и мошенниками

Народная артистка России Лариса Долина на пресс-завтраке в честь премьеры спектакля «Мечты Фемиды» сообщила, что завершила непростой этап, связанный с историей о квартире и мошенниках.





В беседе с NEWS.ru певица отметила, что простила всех и сосредоточилась на творчестве.

«Я человек очень сильный, страницу эту перевернула и живу дальше, иду дальше. Вот буквально в конце месяца выходит клип на новую песню, мы сняли. Много нового репертуара, выпустила виниловый альбом», — рассказала Долина.

«Я перевернула эту страницу, живу с чистого листа, с абсолютно чистой совестью. Я никому ничего не сделала плохого и дурного. То, в чём меня обвиняют, это... Я всех простила», — заключила Лариса Александровна.