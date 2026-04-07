«Я всех простила»: Лариса Долина высказалась об истории с мошенниками
Народная артистка России Лариса Долина на пресс-завтраке в честь премьеры спектакля «Мечты Фемиды» сообщила, что завершила непростой этап, связанный с историей о квартире и мошенниках.
В беседе с NEWS.ru певица отметила, что простила всех и сосредоточилась на творчестве.
«Я человек очень сильный, страницу эту перевернула и живу дальше, иду дальше. Вот буквально в конце месяца выходит клип на новую песню, мы сняли. Много нового репертуара, выпустила виниловый альбом», — рассказала Долина.Артистка добавила, что активно гастролирует и участвует в театральных постановках.
«Я перевернула эту страницу, живу с чистого листа, с абсолютно чистой совестью. Я никому ничего не сделала плохого и дурного. То, в чём меня обвиняют, это... Я всех простила», — заключила Лариса Александровна.Она назвала своё текущее состояние стабильным и подчеркнула, что воспринимает случившееся как жизненное испытание, которое позволило переосмыслить многие вещи.