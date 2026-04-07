«Очень опасно»: Долина назвала своё участие в спектакле Барщевского авантюрой

07 апреля 2026, 18:54

Лариса Долина назвала свою роль в спектакле Барщевского «Мечты Фемиды» авантюрой

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Народная артистка России Лариса Долина назвала авантюрой свою новую роль в спектакле Михаила Барщевского «Мечты Фемиды». Её слова приводит РИА Новости. Премьера постановки состоится 12 апреля в московском театре «Неформат».





В спектакле зрители увидят две новеллы о человеческих судьбах, мечтах, страхах и угрызениях совести, сюжетные линии которых переплетаются между собой.

«Приглашение за очень короткий и очень непродолжительный период времени сыграть роль в спектакле «Мечты Фемиды» было авантюрой. Входить в роль, которую сыграла до меня потрясающая актриса Германова, было очень опасно, тем более я ведь не профессиональная драматическая актриса», — заявила Долина на пресс-завтраке, посвящённом постановке.

«Очень много похожести на меня, на мой характер: сила, внутренний стержень и желание помочь», — отметила певица.