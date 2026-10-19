Чемпионку Европы по хоккею «кинули» на квартиру по «схеме Долиной»
Спортсменка из Петербурга, чемпионка Европы по хоккею, стала фигуранткой резонансного дела о мошенничестве с недвижимостью. Она приобрела квартиру на Васильевском острове у местной пенсионерки за 7,3 миллиона рублей, пишет «Mash на Мойке».
По данным канала, пожилая собственница перед сделкой прошла все необходимые психологические экспертизы и подтверждала, что действует в здравом уме. Однако вскоре женщина подала иск, заявив, что ее обманули аферисты.
Суд первой инстанции встал на сторону пенсионерки, и последующие две инстанции также поддержали ее позицию. При этом спортсменка обязана вернуть женщине доступ в квартиру.
По словам самой ответчицы, по решению суда истица должна выплатить ей более семи миллионов рублей. Однако официальный доход женщины составляет пенсию в 30 тысяч рублей, поэтому на полный расчет уйдет около 150 лет. Кроме того, пенсионерка, как утверждается, уже начала выводить из собственности еще одну квартиру, дом и земельный участок. Спортсменка намерена отстаивать свои права и ожидает решения Верховного суда.
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