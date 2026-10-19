Чемпионку Европы по хоккею «кинули» на квартиру по «схеме Долиной»

19 октября 2026, 19:05

Mash: Петербурженка потеряла квартиру по «схеме Долиной»

Фото: istockphoto/marchmeena29

Спортсменка из Петербурга, чемпионка Европы по хоккею, стала фигуранткой резонансного дела о мошенничестве с недвижимостью. Она приобрела квартиру на Васильевском острове у местной пенсионерки за 7,3 миллиона рублей, пишет «Mash на Мойке».