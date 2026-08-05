Москвичка подожгла квартиру, потому что не желала выселяться по «схеме Долиной»
Москвичка подожгла квартиру, потому что не желала выселяться по «схеме Долиной». Об этом пишет SHOT.
К жительнице дома на Менжинского пришли судебные исполнители. Они намеревались выселить её, но женщина не собиралась уступать.
Уточняется, что россиянка распылила газовый баллончик и устроила поджог. Огонь распространился на одну из комнат.
В итоге пострадали сама хозяйка, пристав и работник службы исполнения. Кроме того, пришлось эвакуировать соседа из квартиры этажом выше. Прибывшие пожарные потушили огонь, охвативший площадь в 15 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что самокатчик ударил кулаком жительницу Красноярска, которую до этого чуть не сбил. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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