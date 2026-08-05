05 августа 2026, 12:11

В Москве женщина подожгла квартиру при судебных приставах, не желая выселяться

Фото: iStock/wirot pathi

Москвичка подожгла квартиру, потому что не желала выселяться по «схеме Долиной». Об этом пишет SHOT.