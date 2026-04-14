Врач продала 4 квартиры за 31 млн и требует их вернуть через суд по «схеме Долиной»
70-летняя заведующая отделением больницы в Санкт-Петербурге продала четыре квартиры за 31 миллион рублей. Теперь она оспаривает эти сделки в суде. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
За два месяца пенсионерка избавилась от трех квартир в Василеостровском районе и одной в Петергофе. В одной из них она продолжила жить, не передав ключи новой владелице.
Перед оформлением договоров врач прошла осмотр у психиатра. Каждую сделку заверил нотариус. Через полгода пенсионерка подала иск. Она заявила, что действовала под влиянием мошенников. По ее словам, россиянка отдала вырученные наличные курьерам, но оставила на счету еще 6 миллионов рублей.
Петродворцовый районный суд признал одну из сделок недействительной. Санкт-Петербургский городской суд поддержал это решение в апреле. Сейчас заведующая отделением ведет судебные процессы сразу с четырьмя покупателями.
