В проданной по «схеме Долиной» квартире в Москве произошел пожар из-за мошенников
В Москве пожилая женщина, ставшая жертвой мошенников и лишившаяся единственного жилья, устроила пожар в проданной квартире, когда к ней пришли судебные приставы. Об этом 7 августа пишет РИА Новости. Инцидент произошел в среду на улице Менжинского.
По данным агентства, женщина разлила легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла помещение непосредственно перед визитом приставов. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пострадавшую госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с тяжелыми ожогами.
Из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении СМИ, следует, что в сентябре 2022 года владелица квартиры продала жилье, однако после получения денег и регистрации перехода права собственности отказалась передавать ключи новому собственнику. Покупатель подал иск о выселении, на что женщина ответила встречным требованием о признании сделки недействительной.
В обосновании своих требований продавец указала, что ее ввели в заблуждение злоумышленники, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка. Мошенники убедили ее в необходимости сотрудничества для поимки преступников, пригрозив уголовным преследованием за государственную измену. В материалах дела подчеркивается, что в силу преклонного возраста женщина не осознавала сути и последствий сделки, действуя по указке аферистов.
В итоге она лишилась единственного жилья, а все вырученные от продажи средства и личные сбережения перевела на счета неустановленных лиц, следуя инструкциям мошенников. В пресс-службе Второго кассационного суда ранее пояснили, что суд первой инстанции принял сторону покупателя, однако апелляционная инстанция вынесла противоположное решение. Окончательную точку в споре в мае текущего года поставил кассационный суд, который защитил права добросовестного приобретателя и обязал бывшую владелицу передать ключи от квартиры.
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