В проданной по «схеме Долиной» квартире в Москве произошел пожар из-за мошенников

07 августа 2026, 23:09

Мошенники запугали москвичку по «схеме Долиной», и она устроила пожар

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве пожилая женщина, ставшая жертвой мошенников и лишившаяся единственного жилья, устроила пожар в проданной квартире, когда к ней пришли судебные приставы. Об этом 7 августа пишет РИА Новости. Инцидент произошел в среду на улице Менжинского.