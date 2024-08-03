В Ростовской области при атаке беспилотников загорелись емкости с топливом

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Глава администрации района Владимир Савин написал в Telegram-канале, что емкости с топливом загорелись в Каменском районе Ростовской области в результате ночной атаки шести БПЛА.
Уточняется, что атака произошла в 02:21 мск. По словам Савина, угрозы населенному пункту нет.
Отмечается, что никто не пострадал. На данный момент сотрудники экстренных служб ликвидируют пожар. К ликвидации возгорания и последствий привлечены более 90 человек и 33 единицы техники.
Глава администрации попросил жителей сохранять спокойствие, а при обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов не приближаться к ним.
Напомним, в ночь на 3 августа украинские дроны-камикадзе нанесли удары по Морозовску в Ростовской области. По предварительным данным, целью атаки был аэродром.
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Отмечается, что никто не пострадал. На данный момент сотрудники экстренных служб ликвидируют пожар. К ликвидации возгорания и последствий привлечены более 90 человек и 33 единицы техники.
Глава администрации попросил жителей сохранять спокойствие, а при обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов не приближаться к ним.
Напомним, в ночь на 3 августа украинские дроны-камикадзе нанесли удары по Морозовску в Ростовской области. По предварительным данным, целью атаки был аэродром.
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Екатерина Коршунова