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В Ростовской области при атаке беспилотников загорелись емкости с топливом

Емкости с топливом горят в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА
03 августа 2024, 09:42
Фото: iStock/grafoto

Фото: iStock/grafoto

Глава администрации района Владимир Савин написал в Telegram-канале, что емкости с топливом загорелись в Каменском районе Ростовской области в результате ночной атаки шести БПЛА.
Уточняется, что атака произошла в 02:21 мск. По словам Савина, угрозы населенному пункту нет.

Отмечается, что никто не пострадал. На данный момент сотрудники экстренных служб ликвидируют пожар. К ликвидации возгорания и последствий привлечены более 90 человек и 33 единицы техники.



Глава администрации попросил жителей сохранять спокойствие, а при обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов не приближаться к ним.

Напомним, в ночь на 3 августа украинские дроны-камикадзе нанесли удары по Морозовску в Ростовской области. По предварительным данным, целью атаки был аэродром.

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«Пытали и морили голодом»: в Подмосковье освободили десятки заложников частного рехаба
SHOT: Полиция освободила около 30 заложников рехаба в Подмосковье
03 августа 2024, 10:02

Фото: iStock/graphixchon

Несколько десятков человек держали в заложниках в частном элитном рехабе в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что пленников освободили в ходе рейда полиции. Пациенты утверждают, что их морили голодом, не давали пить и всячески издевались — за 100 тысяч рублей в месяц. Согласно информации источника, среди проходивших лечение была даже несовершеннолетняя девочка.

По словам освободившегося 37-летнего Иван из Тулы, он попал в данное учреждение после расставания с девушкой, так как ушел в запой. Отец Ивана нашёл для него «элитный рехаб» в Мытищах, где обещали избавить от зависимостей за три месяца. Иван провёл там 9 месяцев. При этом его отца убеждали, что мужчина не готов к выходу в реальный мир, и заставляли платить 100 тысяч рублей в месяц.

Недавно одному из пациентов удалось освободиться из реабилитационного центра, он обратился в полицию и попросил спасти заложников. Из центра освободили около 30 человек — мужчин и женщин разных возрастов. Как сообщили заложники, над ними издевались физически и морально, телефоны давали несколько раз в неделю, однако говорить правду родственникам было запрещено.

В ходе рейда задержали владельца рехаба Артёма и двух работников. В настоящее время собственника отпустили под подписку.

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Обвиняемый в подрыве машины в Москве интересовался украинскими корнями
Обвиняемый в подрыве машины Серебряков интересовался украинскими корнями
03 августа 2024, 09:28

Подрывник автомобиля в Москве Евгений Серебряков интересовался своими украинскими корнями. Об этом сообщил РИА Новости его брат Алексей Серебряков.
По словам Алексея, их родственники по отцовской линии идут из села Гусевка в Волгоградской области, где жили переселенцы с украинских земель. Он отметил, что подрывник Евгений некоторое время посты в социальных сетях на украинском языке.

Однако изучение Серебряковым родословной и общение в сети на украинском не связано с политикой, добавил Алексей.

Напомним, 24 июля текущего года два человека пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы. Данные МВД гласят, что взрыв прогремел в результате детонации предмета, установленного на машину. Дело было передано в столичный главк Следственного комитета. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков.

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Российский регион атаковали 55 беспилотников ВСУ
Губернатор Голубев: Ростовская область подверглась атаке 55 беспилотников
03 августа 2024, 05:58

Фото: istockphoto/aapsky

Ростовскую область атаковали 55 беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
В результате инцидента жертвы и пострадавшие отсутствуют, отметил глава региона. По его словам, службы экстренного реагирования работают над устранением повреждений в районах падения беспилотников.

Вечером 3 августа Голубев сообщил о повреждении складской инфраструктуры в Каменском и Морозовском районах области.

Кроме того, местные жители рассказали об атаках беспилотников на аэродром в Миллерово.

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#аэродром
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#бпла
#беспилотник
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Ростовский губернатор Голубев: во время атаки дронов повреждены складские объекты
03 августа 2024, 05:04

Фото: istockphoto/abadonian

В результате масштабного удара беспилотников по Ростовской области повреждено большое количество складских помещений. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Василий Голубев.
Он отметил, что повреждения получили объекты в Каменском и Морозовском районах. В настоящее время нам ликвидацией возгорания работают бригады скорой помощи, информация о пострадавших уточняется, добавил Голубев.

Ранее стало известно, что украинский беспилотник-камикадзе атаковал город Морозовск в Ростовской области. По предварительным данным, дрон направлялся на аэродром. Взрывы также были слышны в поселке Миллерово.

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Губернатор подтвердил попадание БПЛА ВСУ в жилой дом под Орлом

Стали известны подробности двойной атаки ВСУ на многоэтажку под Орлом
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#бпла
#всу
#удар
#губернатор
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Дроны-камикадзе ВСУ атаковали город в Ростовской области
Mash: ВСУ нанесли удары дронами-камикадзе по Морозовску в Ростовской области
03 августа 2024, 03:10

Фото: istockphoto/aapsky

Украинские дроны-камикадзе нанесли удары по Морозовску в Ростовской области, передает Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, целью атаки был аэродром. Также, по словам местных жителей, взрывы раздались в Миллерово.

Ранее стало известно об ударах беспилотников по Ростовской области. В ночь на субботу, 3 августа, подразделения ПВО сбили над регионом три беспилотника.

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Губернатор подтвердил попадание БПЛА ВСУ в жилой дом под Орлом

Стали известны подробности двойной атаки ВСУ на многоэтажку под Орлом

Еще одна многоэтажка под Орлом подверглась атаке украинского беспилотника
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#бпла
#ростовская область
#аэродром
#взрыв
#беспилотник
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Губернатор подтвердил попадание БПЛА ВСУ в жилой дом под Орлом
Губернатор Клычков: в ходе атаки дронов ВСУ вблизи Орла никто не пострадал
03 августа 2024, 02:36

Фото: istockphoto/vadimrysev

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил информацию об ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, область с полуночи подвергается интенсивной атаке украинских беспилотников. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три БПЛА. Два БПЛА также атаковали жилые дома в Болховском районе. На месте происшествия работают оперативные подразделения. Губернатор Орловской области подчеркнул, что пожар был локализован. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно о двойном ударе ВСУ дронами по многоэтажному жилому дому в деревне Жилина.

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Еще одна многоэтажка под Орлом подверглась атаке украинского беспилотника

Жилая многоэтажка под Орлом загорелась после атаки беспилотника
#всу
#пво
#орловская область
#губернатор
#взрыв
#бпла
#беспилотник
#жилой дом
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Стали известны подробности двойной атаки ВСУ на многоэтажку под Орлом
Shot: ВСУ дважды нанесли удар по многоэтажке под Орлом
03 августа 2024, 02:36

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с разницей в несколько минут совершили две атаки на многоэтажный жилый дом в поселке Жилина Орловской области. Подробности атак раскрыл Telegram-канал Shot.
По данным издания, первый взрыв раздался примерно в 1:05, второй – через пять-семь минут. Отмечается, что второй БПЛА прилетел в «почти в то же самое место». Несколько квартир на верхних этажах жилого дома в пригороде Орла были повреждены.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в поселке Жилина на улице Яблоневая. В результате нападения загорелся один из верхних этажей дома.

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Жилая многоэтажка под Орлом загорелась после атаки беспилотника
#жилой дом
#орловская область
#бпла
#всу
#пожар
#взрыв
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Еще одна многоэтажка под Орлом подверглась атаке украинского беспилотника
Mash: еще одна многоэтажка под Орлом подверглась атаке украинского беспилотника
03 августа 2024, 02:28

Фото: iStock/NiseriN

Еще одна многоэтажка в деревне Жилина Орловской области подверглась атаке украинского дрона, передает Mash.
По словам очевидцев, дрон влетел в квартиру на 16 этаже.

Инцидент произошел, когда во дворе многоэтажного жилого дома собрались жители, пытавшиеся перебраться в безопасное место.

Первый дрон попал в высотный дом примерно за 40 минут до второго.

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#бпла
#орловская область
#беспилотник
#жилой дом
#взрыв
#всу
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Появились детали атаки БПЛА на жилую многоэтажку под Орлом
Shot: в ходе атаки БПЛА на многоэтажку под Орлом пострадали люди
03 августа 2024, 02:25

Фото: iStock/Motortion

По предварительным данным, многоэтажный жилой дом в одном из деревень Орловской области подвергся атаке беспилотника, в результате чего пострадали несколько человек, сообщил Telegram-канал Shot.
Количество пострадавших на данный момент неизвестно. По словам местных жителей, в результате взрыва вылетели окна нескольких квартир на третьем этаже. На место происшествия срочно прибыли сотрудники экстренных служб.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 3 августа.

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#бпла
#жилой дом
#беспилотник
#орловская область
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