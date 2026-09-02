Череп косули нашли таможенники у россиянина, вылетавшего из Волгограда в Турцию

02 сентября 2026, 10:20

Фото: пресс-служба Астраханской таможни/Татьяна Полякова

Череп косули обнаружили таможенники в багаже россиянина, вылетавшего из Волгограда в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе Астраханской таможни.