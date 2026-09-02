Череп косули нашли таможенники у россиянина, вылетавшего из Волгограда в Турцию
Череп косули обнаружили таможенники в багаже россиянина, вылетавшего из Волгограда в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе Астраханской таможни.
Экзотический товар выявили в ходе выборочного контроля. В чемодане 64-летнего россиянина и его супруги, которые пересекали «зеленый» коридор, находилась голова животного. Этот предмет предназначен для крепления на стену.
Мужчину спросили о происхождении товара, и он ответил, что это сувенир для друзей. Однако россиянин не знал о необходимости подачи пассажирской таможенной декларации и не предоставил соответствующие документы, такие как ветеринарный сертификат и разрешение Россельхознадзора на перемещение подобных предметов через границу.
В связи с этим в отношении гражданина возбуждены дела по статьям 16.2 и 16.3 КоАП РФ, которые касаются недекларирования товаров и несоблюдения запретов или ограничений на их вывоз.
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