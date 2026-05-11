Череп перевернувшегося на лодке рыбака идентифицировали через четверть века

11 мая 2026, 17:48

В США через 25 лет идентифицировали останки пропавшего рыбака

В штате Вермонт, США, наконец установили личность черепа, обнаруженного у реки Коннектикут еще в 2006 году. Останки нашел охотник Марк Айзабел — он сразу понял, что это человеческая голова без нижней челюсти, и вызвал полицию. Однако тогда ДНК-экспертизу проводить не стали.





Дело сдвинулось с мертвой точки лишь спустя 20 лет. Как пишет People, анализ подтвердил — череп принадлежит 37-летнему рыбаку Брайану Крэнфилду.



В 2001 году он вместе с 44-летним приятелем Терри Брайнигаром отправился на лодке рыбачить на ту же реку. Судно перевернулось посредине водоема, и обоим мужчинам не удалось спастись. Тело Брайнигара нашли через 15 дней, а о судьбе Крэнфилда ничего не знали до недавнего времени.



Семью погибшего уже уведомили.



