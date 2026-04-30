Останки погибших на батискафе «Титан» миллиардеров подняли со дна

30 апреля 2026, 14:21

Со дна Атлантики подняли останки погибших во время экспедиции миллиардеров

Спустя три года спасатели подняли со дна Атлантики останки миллиардеров, погибших во время экспедиции к «Титанику». Об этом сообщает The Guardian.





В 2023 году компания из пяти человек решила спуститься к затонувшему судну на небольшой подводной лодке. Однако батискаф «Титан» сжало на глубине, в результате чего все люди погибли. Почти три года спустя погибших удалось поднять с глубины.



Кристин Давуд, которая потеряла в этой трагедии мужа и сына, рассказывает, что тела были возвращены ей в виде «каши» в маленьких коробках, похожих на «коробки из‑под обуви».



Сама Кристин должна была быть на борту, однако в последний момент отдала это место сыну.



Останки людей получилось идентифицировать только благодаря ДНК‑тесту.





«У них есть большая куча, которую они не могут разделить, — вся смешанная ДНК, — и они спросили, не хочу ли я тоже немного этого. Но я сказала: „Нет, только то, о чём вы точно знаете, что это Сулейман и Шахзада“», — сообщает вдова.

«Моя первая мысль была: „Слава богу“. Когда они сказали „катастрофическое“, я поняла, что Шахзада и Сулейман даже не знали об этом. В один момент они были там, а в следующий — их уже не было. Знание того, что они не страдали, было очень важно. Их больше нет, но то, как именно они ушли, каким‑то образом облегчает боль», — призналась Давуд.