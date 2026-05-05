Задержаны трое человек, которые расчленили женщину и разбросали ее останки по городу
На Урале задержаны трое местных жителей, которые расчленили местную жительницу и разбросали ее останки по городу. Об этом информирует Е1.ru.
Преступники — двое мужчин 54 и 44 лет и женщина 68 лет — совершили жестокое преступление. По информации полиции, 27 мая 2003 года они силой привели свою знакомую в квартиру. Там они потребовали отдать им ювелирные украшения, но получили отказ.
В ответ на это злоумышленники жестоко избили женщину руками и различными предметами. Травмы оказались смертельными. Преступники забрали украшения на сумму свыше 160 тысяч рублей. Чтобы скрыть следы преступления, они расчленили тело жертвы и разбросали части по разным районам города.
