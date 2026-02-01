В омском автобусе беременная девушка набросилась на пенсионера из-за места
В омском автобусе беременная женщина вступила в конфликт с пенсионером из-за свободного места. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Очевидцы рассказали, что пожилой мужчина отказался уступать своё кресло. По словам свидетелей, после отказа между пассажирами возникла ссора.
Женщина начала оскорблять мужчину, а затем нанесла ему несколько ударов. В настоящее время полиция собирает материалы по факту произошедшего. Сотрудники устанавливают детали инцидента и опрашивают свидетелей.
Ранее сообщалось о происшествии на Камчатке, где автобус с 26 пассажирами упал в реку. Днём ранее в Иркутской области две маршрутки с пассажирами попали в ДТП.
Читайте также: