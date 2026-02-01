В Кемеровской области ищут владельцев сауны, где сгорели школьники
Полиция ищет владельцев сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли подростки
Следственное управление СК и сотрудники МВД по Кемеровской области устанавливают местонахождение владельцев сауны в Прокопьевске. Пожар в этом заведении унёс жизни пяти подростков. Об этом информирует пресс-служба регионального СУ СК.
Ранее следствие сообщило о задержании 36-летней администратора сауны по уголовному делу о пожаре.
«Следственными органами совместно с оперативными сотрудниками МВД устанавливается местонахождение владельцев учреждения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — заявили в ведомстве.Трагический инцидент произошёл 31 января. Спасатели МЧС ликвидировали возгорание в частной сауне. Погибли пять подростков. Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело. По информации следователей, из всей компании в сауне спаслась только одна девушка.