Черная слизь изо рта и кома: 32-летняя девушка отравилась электронными сигаретами

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В США врачам пришлось выкачивать из легких 32-летней девушки не менее двух литров черной слизи, а после вводить ее в искусственную кому — всему виной любовь к одноразовым электронным сигаретам. Об этом сообщает британское издание Ladbible.
По данным издания, американка так сильно любила вейпы, что ходила с ними в душ, обедала и ложилась спать. Со временем ей начало становиться хуже, в груди появилась тяжесть, сильный кашель и затруднилось дыхание.
В один из дней, пока девушка спала, из ее рта и носа начала течь черная кровавая слизь, она начала задыхаться. Курильщицу срочно госпитализировали и выкачали из легких как минимум два литра неприятной субстанции, а после и вовсе ввели в искусственную кому на 11 дней.
Отмечается, что сейчас девушка медленно восстанавливается и пытается вылечиться от последствий случившегося.
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В один из дней, пока девушка спала, из ее рта и носа начала течь черная кровавая слизь, она начала задыхаться. Курильщицу срочно госпитализировали и выкачали из легких как минимум два литра неприятной субстанции, а после и вовсе ввели в искусственную кому на 11 дней.
Отмечается, что сейчас девушка медленно восстанавливается и пытается вылечиться от последствий случившегося.
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Данил Пономарев