На французских охотников на уток напали мигранты с мачете и арматурой

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Мигранты толпой из 60 человек напали на охотников на уток во Франции, пишет Le Journal du Dimanche (JDD). Указано, что нападение осуществлялось на троих человек и трехлетнего ребенка в ночь на воскресенье.
«…После предупреждения охотников полиция не позволила этим мигрантам пересечь пролив Ла-Манш в сторону Великобритании», — сказано в публикации.Нападавшие пользовались мачете и арматурой, разбивая лобовые стекла автомобилей охотников, кроме того, злоумышленниками разбито окно хижины и украдены личные вещи пострадавших.
Как сообщалось ранее, аферисты заманивают россиян в несуществующие инвестпроекты основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
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