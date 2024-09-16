Опухшие глаза и синий язык: 38-летняя россиянка умерла в машине у больницы, где ей отказались помогать

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В Твери скончалась 38-летняя женщина. Родственники покойной винят в трагедии врачей, помощи которых умирающая женщина так и не дождалась. О том, что стало причиной смерти россиянки и как на ситуацию отреагировали в областном Минздраве расскажет редакция «Радио 1».
«Скорая» не приехала к жительнице Твери
Утром 24 декабря 38-летняя Анна пожаловалась на самочувствие старшей дочери. У нее были сильные боли в голове и животе, она испытывала онемение рук и ног, её тошнило и рвало, и при попытке встать она теряла сознание. Приехавшие медики диагностировали у нее тахикардию и сделали инъекцию, после чего уехали.
Лучше женщине не становилось и дочь Анны Владислава была вынуждена еще раз позвонить в «скорую».
«Мама выглядела бледной, с опухшими глазами и языком с синеватым оттенком. К 12 часам состояние мамы ухудшилось, и я снова попыталась вызвать «скорую помощь». На этот раз мне отказали, сказав, что нужно вызвать участкового врача на дом», — рассказала девушка корреспонденту «Комсомольской правды».
Через некоторое время Владислава вновь попыталась дозвониться в «скорую помощь», на чем также настоял прибывший на дом терапевт. Неизменно девушка получала один и тот же ответ: «Ожидайте».
Около 15:30 Владислава решила отвезти маму в больницу на своем автомобиле, так как Анна едва могла самостоятельно передвигаться.
«Я отправилась в городскую больницу, потому что, по моему мнению, эта больница была ближе всего. Но там маме отказали в госпитализации. Мне сказали, что там нам не могут помочь и нужно ехать в другую больницу. Я умоляла их оказать помощь, так как боялась, что не смогу довезти маму до следующего учреждения. Они просто закрыли дверь передо мной», — вспоминает Владислава.
По ее словам, когда она вернулась к машине после безуспешных попыток добиться помощи от врачей, Анна уже была в бессознательном состоянии.
«Я немедленно начала кричать, мой младший брат стучал в дверь», — рассказала дочь Анны.
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Россиянка скончалась в автомобиле возле больницы
Анна скончалась на заднем сиденье автомобиля своей дочери возле той самой городской больницы. Владислава также сообщила, что ее мать дважды уронили на входе. Несчастная дочь отметила, что «скорая» так и не смогла приехать: даже к вечеру не нашли свободной бригады.
Журналисты из «КП»-Тверь обратились в областной Минздрав с просьбой объяснить, как могла произойти такая ситуация, почему женщина, находясь на исходе жизни в столице региона, не получила необходимую помощь вовремя.
В ведомстве ответили, что по данному факту назначена служебная проверка с привлечением необходимых специалистов, кроме того, трагические события в семье из Твери, где 24 декабря ушла из жизни мать, находятся под контролем Минсоцзащиты и Миндемографии. Семье оказывается помощь в решении бытовых вопросов, организации похорон и оформлении опеки над несовершеннолетними детьми Анны.
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