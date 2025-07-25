«Черные ящики» разбившегося в Амурской области Ан-24 отправлены на расшифровку
«Черные ящики» разбившегося в Амурской области Ан-24 найдены. Их доставляют в Москву для расшифровки, чтобы установить причины катастрофы, сообщает телеграм-канал 112.
Росавиация совместно с Ространснадзором начнут проверку авиакомпании «Ангара» на соблюдение Федеральных авиационных правил. В случае выявления критических нарушений компании могут полностью запретить летать.
Отмечается, что семьи погибших получат не менее 5 миллионов рублей: 2 миллиона — от страховщиков, 2 миллиона — от перевозчика и 1 миллион — от региональных властей.
Напомним, Ан-24 разбился накануне, в 15 километрах от аэропорта Тынды. Погибли 48 человек — 6 членов экипажа и 42 пассажира, в том числе 5 детей. Расследованием происшествия занимается комиссия МАК при участии специалистов Росавиации.
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