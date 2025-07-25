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Названа причина возвращения «Боинга» S7 в аэропорт Новосибирска

Разгерметизация стала причиной возвращения «Боинга» S7 в аэропорт Новосибирска
Фото: iStock/Sitikka

Boeing 737, летевший в Сочи, возвращается в аэропорт Новосибирска из-за разгерметизации. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



На данный момент воздушное судно кружит над Чулымом — вырабатывает топливо. Пилоты ждут разрешения на посадку от диспетчеров.

Согласно информации SHOT, самолет может провести в небе еще больше полутора часов — аварийная посадка в Новосибирске намечена примерно на 11:00 мск. По предварительным данным, на борту 149 пассажиров и семь членов экипажа.

Екатерина Коршунова

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