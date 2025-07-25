Названа причина возвращения «Боинга» S7 в аэропорт Новосибирска

25 июля 2025, 09:40

Разгерметизация стала причиной возвращения «Боинга» S7 в аэропорт Новосибирска

Фото: iStock/Sitikka

Boeing 737, летевший в Сочи, возвращается в аэропорт Новосибирска из-за разгерметизации. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.