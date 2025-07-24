Опубликованы первые фото с места крушения Ан-24 в Амурской области
Первые фото с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области опубликовал Telegram-канал Shot.
В материале сказано, что выживших в результате трагедии нет. На фото виден огонь и бурелом после падения, а также часть самолета.
Крушение пассажирского воздушного судна произошло в четверг, 24 июля. Самолет авиакомпании «Ангара» летел рейсом из Хабаровска в Тынду через Благовещенск. Экипаж перестал выходить на связь при заходе на посадку. На борту было 49 пассажиров, включая пятерых детей. По предварительным данным, никто не выжил. Известно, что упомянутый борт неоднократно попадал в авиаинциденты.
Перед этим сообщалось, что у пилота воздушного судна должен был состояться суд по делу о наркотиках.
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