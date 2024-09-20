Черви пожирают мозг жителей США

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В штате Калифорния у двух человек выявлено редкое паразитарное заболевание — байлисаскаридоз, вызываемое аскаридами енотов (Baylisascaris procyonis). Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на данные Департамента здравоохранения Лос-Анджелеса.
Паразиты, обнаруженные в заливе Саут-Бэй, обычно обитают в кишечнике енотов, но при попадании в организм человека личинки могут проникнуть в мозг и начать его разрушать, вызывая отек и серьёзные повреждения. Помимо мозга, Baylisascaris procyonis могут поражать глаза и спинной мозг, что приводит к тяжёлым последствиям для центральной нервной системы.
Хотя случаи заражения у людей редки, увеличенное количество енотов в жилых районах Калифорнии повышает риск заболевания. Власти призывают жителей быть осторожными, часто мыть руки и избегать контакта с дикими животными.
Ранее в США сообщалось о других случаях заражения паразитами, в том числе о черве, поразившем мозг бывшего кандидата на пост президента Роберта Кеннеди-младшего.
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Хотя случаи заражения у людей редки, увеличенное количество енотов в жилых районах Калифорнии повышает риск заболевания. Власти призывают жителей быть осторожными, часто мыть руки и избегать контакта с дикими животными.
Ранее в США сообщалось о других случаях заражения паразитами, в том числе о черве, поразившем мозг бывшего кандидата на пост президента Роберта Кеннеди-младшего.
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Елена Перлова