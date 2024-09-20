В Кентукки шериф застрелил судью в собственном кабинете

Фото: istock/Dusan Ladjevic
В городе Уайтберг, штат Кентукки, шериф округа Летчер Микки Стайнз обвиняется в убийстве судьи Кевина Маллинза, который был застрелен в своем собственном кабинете. Об этом сообщает издание Mountain Eagle.
По данным официальных источников, Стайнз вошел в кабинет судьи и попросил присутствующих покинуть помещение, чтобы остаться наедине с Маллинзом. Вскоре после этого из кабинета раздались выстрелы. После происшествия Стайнз вышел с поднятыми руками и сдался сотрудникам правоохранительных органов.
В настоящее время проводится расследование для выяснения мотивов преступления. Ситуация вызывает широкий общественный резонанс и обсуждение в местных и национальных медиа.
Ранее в других частях США произошло несколько инцидентов с оружием. В Джоппатауне, штат Мэриленд, 16-летний подросток устроил стрельбу в школе после драки в туалете. В Филадельфии также произошла массовая стрельба на вечеринке, в которой участвовали от 100 до 150 человек.
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В настоящее время проводится расследование для выяснения мотивов преступления. Ситуация вызывает широкий общественный резонанс и обсуждение в местных и национальных медиа.
Ранее в других частях США произошло несколько инцидентов с оружием. В Джоппатауне, штат Мэриленд, 16-летний подросток устроил стрельбу в школе после драки в туалете. В Филадельфии также произошла массовая стрельба на вечеринке, в которой участвовали от 100 до 150 человек.
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Елена Перлова