Оценены риски новых взрывов гаджетов по всему миру

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После недавних взрывов пейджеров и других устройств в Ливане возможны новые подобные инциденты по всему миру.
Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщил политолог и руководитель экспертного совета Экспертного института социологических исследований Глеб Кузнецов.
Кузнецов подчеркнул, что израильская разведка «Моссад» могла организовать массовое производство гаджетов с функцией подрыва.
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Кузнецов подчеркнул, что израильская разведка «Моссад» могла организовать массовое производство гаджетов с функцией подрыва.
«Завод вряд ли выпускал всего лишь несколько тысяч пейджеров и радиостанций, вероятно, производство велось годами, и неизвестно, что еще могло быть создано», – отметил эксперт.Он также предупредил, что современные системы безопасности, такие как металлодетекторы и сканеры, не способны выявить устройства с подобными функциями. Разработка новых технологий может занять несколько лет, что создает риск повторения подобных происшествий в разных странах.
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Елена Перлова