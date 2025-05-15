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Чесноком и молитвами: двухметровый подросток попал в больницу с отказом органов в Москве

Двухметровый подросток в больнице после лечения чесноком и молитвами
Фото: istockphoto/Iulianna Est

Фото: istockphoto/Iulianna Est

С отказом органов в одну из столичных больниц попал двухметровый подросток после того, как мать всю жизнь лечила его молитвами и чесноком. Об этом пишет портал ИА Регнум со ссылкой на источники.
По информации журналистов, 16-летнего парня забрали в реанимацию. Вес пациента составляет 135 килограммов. Медики диагностировали повреждение сердечных мышц, болезни почек, легких и третью стадию ожирения. По словам матери, подросток на здоровье никогда не жаловался и врачей не посещал, а лечила она его травами, чесноком и молитвами.

«Мой мальчик — это подарок от Бога. Я вымолила его. Он — самый главный мужчина в моей жизни. Мы с ним молимся», — пояснила мать.
Чтобы парень поместился, ему сдвинули две кровати, родительница при этом утверждает, что пациент похудел и «даже вон кости видны». До этого он весил 150 килограммов. Женщина добавила, что они голодали и жили бедно несколько лет, а потом она работала в храме уборщицей. Сейчас родительница, по ее словам, не трудится.

«Артем очень много весит, и с ним нужно находиться рядом, присматривать. Он у меня с самого детства очень любит покушать», — сказала она.
Врачи обратились к полицейским, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#новости
#происшествие
В Кемерове ночью из собственной квартиры исчез ребёнок
15 мая 2025, 11:17

Фото: iStock/Motortion

Минувшей ночью в Кемерове из собственной квартиры исчез ребёнок. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на собственный источник.
«Утром родители не обнаружили младшеклассницу дома, обратились в полицию. Поиски ребёнка начались очень быстро, к месту пропажи приехали силовики, готовился обход прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Однако девочку быстро нашли по пути к дому. Оказалось, что она рано проснулась и перепутала время. Школьница оделась и ушла на уроки в 06:00.

Тем временем врачи детской городской клинической больницы больницы имени Башляевой извлекли батарейку из пищевода полуторагодовалой девочки. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

При поступлении в больницу ребёнка осмотрели педиатр и хирург, после чего сделали рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости. В пищеводе обнаружили батарейку, которую извлекли в операционной.

«Не без трудностей удалось извлечь батарейку из пищевода, перфорации не отмечалось. Извлеченная батарейка была черного цвета, окислена, наружная оболочка распадалась на фрагменты», — говорится в сообщении.

Всего в больнице ребёнок провёл 17 дней. Через месяц врачи должны будут оценить проходимость просвета пищевода, поскольку возможно формирование рубцового стеноза.

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36 ударов ножом: Женщина жестоко расправилась со своим мужем в Ярославской области
SHOT: В Ярославской области жена 36 раз ударила мужа ножом во время ссоры
15 мая 2025, 08:25

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В Мышкинском районе Ярославской области женщина напала с ножом на мужа в ходе семейной ссоры. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
35-летняя женщина ругалась со своим 30-летним мужем из-за того, что он давно не мог найти стабильную работу. В день трагедии супруги скандалили несколько часов.

Во время конфликта россиянка схватила нож и нанесла мужу 36 ударов по различным частям тела. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. Подозреваемая задержана.

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Огромный ящер откусил голову младенцу и таскал в пасти его останки
The Thaiger: В Таиланде варан растерзал новорожденного ребенка и съел его голову
15 мая 2025, 06:44

Фото: iStock/photomaru

В Таиланде варан утащил и съел новорожденного ребенка, вызвав шок и ужас среди местных жителей. Инцидент произошел в провинции Самутпракан, уточняет издание The Thaiger.
Гигантского ящера с телом младенца в пасти заметили прохожие, которые немедленно вызвали спасателей. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что варан откусил голову ребенку и спрятался с останками малыша под домом.

Попытки изъять тело у хищника оказались безуспешными. Изуродованные останки были переданы на экспертизу, поскольку из-за сильных повреждений на месте невозможно было определить даже пол младенца.

Полиция начала расследование. Местные жители выдвинули версию, что новорожденного могли оставить возле дороги, где он и стал добычей дикого животного.

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Минюст США захотел депортировать арестованную ученую из России
ABC: Минюст США требует депортировать арестованную российскую ученую Петрову
15 мая 2025, 06:35

Фото: iStock/Stadtratte

Американский Минюст требует депортации российской учёной Ксении Петровой, которая была арестована по подозрению в контрабанде. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на материалы суда.
Речь идёт о деле, связанном с незаконным ввозом эмбрионов лягушек. По версии следствия, Петрова получила эти образцы во Франции, а затем попыталась ввезти их в США без необходимой декларации.

Задержание ученой произошло 16 февраля в аэропорту Бостона, после чего россиянку перевели в иммиграционный центр в Луизиане.

14 мая Министерство юстиции США официально объявило об аресте Петровой. По закону ей грозит до 20 лет лишения свободы. На последнем судебном заседании представители ведомства США выступили за её выдворение на родину.

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Топ-менеджера издательства «Эксмо» заподозрили в экстремизме и пропаганде ЛГБТ*
«Ъ»: Директора издательства «Эксмо» Норовяткина задержали по делу об экстремизме
15 мая 2025, 05:16

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин был задержан по подозрению в причастности к экстремистской деятельности. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
В «Эксмо» подтвердили визит представителей силовых структур.

В основу расследования легли материалы ФСБ и МВД, в которых говорилось о возможной пропаганде ЛГБТ* в ряде книг. Важно отметить, что под подозрение попала продукция не самого «Эксмо», а другого издательства — Popcorn books.

«Лента.ру» добавляет, что Popcorn books сделало официальное заявление о соблюдении законодательства РФ. Издательство не уверено в сути претензий, поскольку «всегда работало в рамках закона».

Топ-менеджеру Норовяткину вменяется склонение, вербовка или иное вовлечение граждан в деятельность экстремистской организации.

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*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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#рф
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