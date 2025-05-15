Чесноком и молитвами: двухметровый подросток попал в больницу с отказом органов в Москве

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С отказом органов в одну из столичных больниц попал двухметровый подросток после того, как мать всю жизнь лечила его молитвами и чесноком. Об этом пишет портал ИА Регнум со ссылкой на источники.
По информации журналистов, 16-летнего парня забрали в реанимацию. Вес пациента составляет 135 килограммов. Медики диагностировали повреждение сердечных мышц, болезни почек, легких и третью стадию ожирения. По словам матери, подросток на здоровье никогда не жаловался и врачей не посещал, а лечила она его травами, чесноком и молитвами.
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«Мой мальчик — это подарок от Бога. Я вымолила его. Он — самый главный мужчина в моей жизни. Мы с ним молимся», — пояснила мать.Чтобы парень поместился, ему сдвинули две кровати, родительница при этом утверждает, что пациент похудел и «даже вон кости видны». До этого он весил 150 килограммов. Женщина добавила, что они голодали и жили бедно несколько лет, а потом она работала в храме уборщицей. Сейчас родительница, по ее словам, не трудится.
«Артем очень много весит, и с ним нужно находиться рядом, присматривать. Он у меня с самого детства очень любит покушать», — сказала она.Врачи обратились к полицейским, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Никита Кротов