В Кемерове ночью из собственной квартиры исчез ребёнок

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Минувшей ночью в Кемерове из собственной квартиры исчез ребёнок. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на собственный источник.
«Утром родители не обнаружили младшеклассницу дома, обратились в полицию. Поиски ребёнка начались очень быстро, к месту пропажи приехали силовики, готовился обход прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Однако девочку быстро нашли по пути к дому. Оказалось, что она рано проснулась и перепутала время. Школьница оделась и ушла на уроки в 06:00.
Тем временем врачи детской городской клинической больницы больницы имени Башляевой извлекли батарейку из пищевода полуторагодовалой девочки. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.
При поступлении в больницу ребёнка осмотрели педиатр и хирург, после чего сделали рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости. В пищеводе обнаружили батарейку, которую извлекли в операционной.
«Не без трудностей удалось извлечь батарейку из пищевода, перфорации не отмечалось. Извлеченная батарейка была черного цвета, окислена, наружная оболочка распадалась на фрагменты», — говорится в сообщении.
Всего в больнице ребёнок провёл 17 дней. Через месяц врачи должны будут оценить проходимость просвета пищевода, поскольку возможно формирование рубцового стеноза.
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Элина Позднякова