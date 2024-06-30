Четыре БПЛА ликвидировали в российском регионе

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Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, российские военные пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить теракты с использованием беспилотников, которые были сбиты над Трубчевским районом.
Ранее дрон ВСУ атаковал Брянск. Он был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но при падении повредил крышу административного здания.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», – отметил Богомаз.
Ранее дрон ВСУ атаковал Брянск. Он был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но при падении повредил крышу административного здания.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов