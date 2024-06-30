Четыре БПЛА ликвидировали в российском регионе

Проводник поезда, сошедшего в Коми, Максим Омельченко сказал, что сориентироваться в сложной ситуации ему помог почти 20-летний опыт работы в качестве спасателя и обучение, которое обязательно получает каждый проводник Федеральной пассажирской компании, передает РИА Новости.