Пассажиры оказалась в огненной ловушке из-за пожара в метро Барселоны
Из-за пожара в контактной сети метро в Барселоне пострадали около 115 человек. Об этом написала каталонская газета Ara.
Инцидент произошёл днём в понедельник на линии L1 метрополитена. Из-за возгорания пришлось эвакуировать станции «Клот» и «Глориес». Кроме того, пассажирам одного из поездов пришлось покинуть состав и идти по туннелю. Очевидцы рассказывали, что из-за густого дыма в вагонах ничего не было видно, и людям приходилось освещать путь фонариками на смартфонах.
На место ЧП прибыли 19 машин скорой помощи. Медики осмотрели 120 человек: у 110 из них выявили лёгкие травмы, у пятерых — ранения средней тяжести. Порядка 20 пострадавших госпитализировали из-за отравления дымом.
Для тушения пожара пожарные задействовали 22 единицы техники и вели работы с обоих входов на станцию. В итоге возгорание удалось ликвидировать. Сейчас экстренные службы занимаются извлечением повреждённого поезда из тоннеля.
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