Девятилетний ребёнок сел за руль автомобиля и устроил ДТП в Амурской области
В Белогорске (Амурская область) произошло ДТП с участием девятилетнего мальчика. Ребёнок, находясь за рулём автомобиля, не справился с управлением и получил травмы, рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
По данным ведомства, инцидент случился в переулке Итикутский. Несовершеннолетний управлял машиной Toyota Probox, но не смог удержать контроль над транспортным средством — автомобиль съехал с проезжей части и врезался в припаркованную Toyota Crown Athlete.
В результате аварии мальчик получил телесные повреждения. Информация о его состоянии и о том, как он оказался за рулём транспортного средства, уточняется.
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