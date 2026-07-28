На Камчатке зафиксировали массовую гибель птиц
На Халактырском пляже Камчатского края специалисты обнаружили множество мёртвых морских птиц. Для выяснения причин происшествия на место выехали представители Минсельхоза Камчатки, Россельхознадзора и Роспотребнадзора.
Как проинформировали в правительстве региона, в рамках совместной работы ведомства провели отбор проб патологического материала от погибших птиц. В пресс‑релизе власти указали, что образцы направят в лабораторию, чтобы проверить их на наличие особо опасных заболеваний.
Сведения о гибели пернатых поступили в профильные службы после появления публикаций в средствах массовой информации. Предварительно установлено, что на различных участках побережья нашли не менее 14 мёртвых птиц.
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