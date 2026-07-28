На Камчатке зафиксировали массовую гибель птиц

28 июля 2026, 04:43

Фото: iStock/chekat

На Халактырском пляже Камчатского края специалисты обнаружили множество мёртвых морских птиц. Для выяснения причин происшествия на место выехали представители Минсельхоза Камчатки, Россельхознадзора и Роспотребнадзора.