Четыре человека отравились парами хлора в бассейне фитнес-клуба «СССР» в Москве
Утечка химического вещества на основе хлора произошла в зоне бассейна в фитнес-клубе «СССР» на юге Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сначала клиенты пожаловались на сильный запах в районе раздевалки, из-за которого было тяжело дышать. Позже персонал нашел несколько человек с тошнотой и головокружением.
По данным источника, всего пострадали четверо, включая посетителей и сотрудников заведения. Их госпитализировали в токсикологическое отделение. Предварительно, причиной инцидента стал разлив хлорки в бойлерной.
В целях безопасности из здания эвакуировали около 30 человек. В настоящее время на месте работают экстренные службы.
