Россиян задержали за организацию скам-центра с названием «Убей свинью»
В Камбодже задержали двоих граждан России по подозрению в организации мошеннического кол-центра. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Вместе с ними задержали 20 граждан Китая и еще 18 человек. Все они занимались аферами, связанными с распространением откровенных фото девушек. Злоумышленники предоставляли интернет-пользователям контент с красивыми моделями за донаты.
Скам-центр под названием «Убей свинью» находился в городе Пномпень, в 29-этажном здании с пентхаусами, парковкой, тренажерным залом и рестораном под открытым небом. Вычислить местоположение удалось благодаря спасенному из рабства режиссеру телесериалов.
В ходе обысков полицейские изъяли 528 телефонов, более 100 компьютеров с порнографией и процессоров.
Читайте также: