Фекалии затопили российский магазин виниловых пластинок

26 апреля 2026, 15:10

Baza: Фекалии затопили магазин виниловых пластинок в Уфе

В центре Уфы магазин виниловых пластинок второй раз за полгода затопило канализацией. Об этом пишет телеграм-канал Baza.





Как рассказали владельцы, причиной аварии стал засоренный люк, который не прочищали около 20 дней. Управляющая компания и водоканал перекладывали ответственность друг на друга, давление в системе выросло до критического уровня — в итоге сточная вода хлынула в подвал, где хранилась продукция.



Первое затопление обошлось бизнесменам в 3,5 миллиона рублей. Новый случай, по предварительным данным, нанес ущерб еще примерно на миллион рублей, не считая затрат на ремонт. Среди испорченных товаров — коллекционные пластинки и музыкальные инструменты.



Предприниматели требуют найти виновных и возместить убытки, подчеркивая, что проблема с люком была известна, однако ответственные службы так и не приняли мер.



