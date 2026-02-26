Четыре человека погибли при пожаре в Хабаровском крае

26 февраля 2026, 03:59

Фото: iStock/Kara Capaldo

В селе Ракитное Хабаровского края произошел трагический пожар, унесший жизни четырех человек. Об этом сообщили в пресс‑службе ГУ МЧС России по региону.





Около полуночи на улице Грушевой загорелся деревянный частный дом с мансардой, обшивка которой состояла из утеплителя и сайдинга. Из‑за особенностей конструкции и материалов огонь стремительно распространился по постройке. Пожарные оперативно прибыли на место и смогли локализовать возгорание уже через 30 минут, не допустив перехода пламени на соседние строения.



Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В результате ЧП погибли двое мужчин и две женщины. К тушению пожара привлекали 13 специалистов личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники.