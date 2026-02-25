В Махачкале ребенок выпал из окна многоэтажки
Одиннадцатилетний житель Махачкалы выпал из окна девятого этажа жилого дома. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Во время падения мальчик зацепился за ветки дерева, что существенно смягчило удар при приземлении. Сразу после происшествия на место прибыли медики: пострадавшего госпитализировали на машине скорой помощи. Сейчас врачи оценивают состояние мальчика и оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
На опубликованных кадрах видно, что у полицейской машины недалеко от места происшествия собралась толпа людей. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Специалисты уточняют, при каких условиях ребенок оказался у окна и мог выпасть.
