Спасший ребенка в Петербурге дворник получил еще один подарок

25 февраля 2026, 21:47

RT: Спасший ребенка в Петербурге дворник получил конверт с деньгами от соседей

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Дворнику Хайрулло Ибадуллаеву, который в Петербурге поймал выпавшего из окна ребёнка, соседи передали конверт с деньгами в знак благодарности.