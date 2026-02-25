Спасший ребенка в Петербурге дворник получил еще один подарок
Дворнику Хайрулло Ибадуллаеву, который в Петербурге поймал выпавшего из окна ребёнка, соседи передали конверт с деньгами в знак благодарности.
Как пишет RT, изначально сбор организовали только жильцы дома, но позже о нём узнали в интернете. К инициативе стали подключаться люди из разных городов России. Итоговую сумму участники сбора не раскрыли.
Сам Ибадуллаев рассказал СМИ, что намеревается направить деньги на закрытие кредита, ремонт дома и лечение родителей. В ближайшее время он планирует вернуться к семье в Узбекистан. Также мужчина признался, что очень хочет увидеть спасённого мальчика и поговорить с ним.
Инцидент произошёл 22 февраля. Семилетний ребёнок выпал из окна квартиры в Петербурге, когда мать ненадолго ушла на кухню, сообщил источник журналистов. Дворник заметил, что мальчик плачет и кричит, держась за окно, и успел подхватить его, прижав к себе, чтобы смягчить удар. У ребёнка диагностировали переломы голеней и грудной клетки, а также закрытую черепно‑мозговую травму.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян решила отметить поступок Ибадуллаева и вручила ему премию имени Тиграна Кеосаяна — один миллион рублей.
