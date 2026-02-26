Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за снегопада
В Сочи со вчерашнего вечера действует режим особой опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Сильный снегопад ожидается в горной местности на протяжении всей ночи.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, количество осадков может достичь критерия опасного природного явления. В администрации курорта утверждают, что для координации действий в Сочи работает оперативный штаб. Все городские службы приведены в режим повышенной готовности.
Местные власти призывают жителей и гостей соблюдать меры предосторожности. В частности, действует запрет на передвижение на автомобилях без зимней резины, что должно помочь снизить риск ДТП в сложных погодных условиях. Граждан просят по возможности воздержаться от поездок в горные районы и следить за официальными сообщениями от МЧС и администрации города.
Читайте также: