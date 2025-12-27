Четыре человека погибли при сходе лавины в Греции
В горах Вардусия (Греция) сход снежной лавины привёл к гибели четырёх человек. Об этом сообщило издание Kathimerini.
Согласно полученной информации, 25 декабря группа из четырёх альпинистов отправилась на восхождение в горный массив. Вскоре после начала маршрута связь с туристами прервалась.
Спасатели оперативно приступили к поисковым работам. Первоначально они нашли автомобиль группы и следы, указывающие на направление подъёма. Для дальнейшего поиска специалисты задействовали тепловизоры и дроны, что позволило точно определить местонахождение пострадавших. В результате спасательной операции под снежными завалами обнаружили тела всех четырёх участников похода.
Среди погибших двое имели профессиональную альпинистскую подготовку. Однако экстремальные погодные условия и сложный рельеф местности стали решающими факторами, приведшими к трагедии.
Читайте также: