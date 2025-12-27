Гонщик на каршеринге протаранил стену в Петербурге
На Пироговской набережной в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Авария случилась вечером 26 декабря. По свидетельствам сочевидцев, водитель не справился с управлением и врезался в преграду на разделительной полосе..
Автомобиль получил серьёзные повреждения. В салоне сработала подушка безопасности, а по всей проезжей части в радиусе нескольких десятком метров разбросаны фрагменты транспортного средства.
В настоящий момент разбитый каршеринговый автомобиль остаётся в крайней левой полосе, затрудняя движение других транспортных средств. Водителя на месте ДТП не обнаружили. Обстоятельства аварии выясняются.
