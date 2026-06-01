Девушка-подросток с ножом напала на лошадей во время родео в США
Полиция Лас‑Вегаса задержала несовершеннолетнюю девушку. Ее обвиняют в жестоком нападении с ножом на трех лошадей во время национальных соревнований по родео, пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.
Согласно заявлению правоохранителей, подозреваемая имела доступ к конюшне. По версии следствия, девушка использовала нож, чтобы нанести животным множественные ранения.
Полицейские обнаружили подозреваемую в соседнем отеле. Девушку взяли под стражу и доставили в колонию для несовершеннолетних округа Кларк. Ей предъявили 12 обвинений в умышленном или злонамеренном убийстве, нанесении увечий и истязании животных. Кроме того, подростка будут судить по трем эпизодам умышленного уничтожения частной собственности на общую сумму свыше 5 тысяч долларов.
Читайте также: