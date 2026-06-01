Канадский педофил годами притворялся подростком и насиловал детей на камеру
40-летнего жителя Канады Раманана Патманатана приговорили к 33 годам лишения свободы за сексуальное насилие над детьми. Об этом пишет People.
На протяжении семи лет мужчина скрывался под ложной личностью, выдавая себя за подростка по имени Бретт из Нью‑Джерси. Мужчина заводил знакомства с несовершеннолетними в социальных сетях и принуждал своих жертв совершать сексуальные действия перед камерой, а в качестве рычага давления угрожал распространить полученные откровенные записи среди родственников и друзей детей.
Среди пострадавших — дети разных возрастов. Самой младшей жертве на момент совершения преступления было всего шесть лет.
Преступления раскрыли после того, как мать одной из пострадавших обратилась в полицию. Правоохранители смогли установить личность преступника по IP‑адресу и произвести арест.
Читайте также: