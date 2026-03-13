Четыре человека погибли в аварии под Челябинском
В Челябинской области произошло смертельное дорожно‑транспортное происшествие. В результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, сообщили в местном МВД телеканалу РЕН ТВ.
По данным правоохранительных органов, авария случилась из‑за выезда одного из транспортных средств на встречную полосу движения. Машина столкнулась с другим автомобилем, двигавшимся во встречном направлении.
В одном салоне находились три человека, во втором — один. Все участники ДТП погибли на месте происшествия, где сейчас работают сотрудники экстренных служб, извлекая тела погибших из искореженных машин и проводя необходимые следственные действия.
