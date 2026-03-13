Травма мужчины от сошедшего с крыши снега стала поводом для уголовного дела
В Саратове на мужчину обрушились снег и наледь с крыши жилого дома, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. По факту происшествия возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.
Следствие квалифицировало случившееся как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как уточняется, инцидент произошел 13 марта на пересечении улиц Чапаева и Рабочей. Травмы получил 62-летний мужчина.
Ранее прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. В надзорном ведомстве отметили, что причиной ЧП стала ненадлежащая организация управляющей компанией работ по очистке кровли от снега и наледи.
