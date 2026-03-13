Травма мужчины от сошедшего с крыши снега стала поводом для уголовного дела

13 марта 2026, 22:26

В Саратове открыли дело по факту травмирования мужчины сошедшим с крыши снегом

В Саратове на мужчину обрушились снег и наледь с крыши жилого дома, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. По факту происшествия возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.