Четыре человека погибли в перевернувшемся в Турции автобусе

Фото: istockphoto / conejota
В турецком городе Малатья пассажирский автобус перевернулся и попал в ДТП, в результате чего четыре человека погибли, еще 37 получили травмы, передает телеканал AHaber.
Водитель автобуса и 36 пассажиров с различными повреждениями были доставлены в больницы. Известно, что среди них гражданами Турции являются 29 человек, гражданство остальных пассажиров не уточняли.
Читайте также:
На актеров популярного сериала «Мир. Дружба. Жвачка» совершили нападение.
Количество жертв землетрясения в Японии увеличилось до 30 человек.
Житель Челябинска погиб из-за залетевшего в окно фейерверка.
Дана Игумнова