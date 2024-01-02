Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Житель Челябинска погиб из-за залетевшего в окно фейерверка

Житель Челябинска погиб из-за залетевшего в окно фейерверка

02 января 2024, 10:22
Фото: istockphoto / Nikolay Tsuguliev

Фото: istockphoto / Nikolay Tsuguliev

В Челябинске мужчина скончался при пожаре, об этом сообщает РЕН ТВ.
Причиной пожара стал залетевший в окно фейерверк. Инцидент произошел в ночь на 1 января в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Воровского.

По словам соседей, фейерверк залетел в окно комнаты, в которой находился мужчина. Он не смог выбраться, надышался едким дымом и погиб.


Уточняется, что возгорание произошло в коммунальной квартире, где проживают разные семьи. В результате пожара в квартире полностью выгорела кухня и комната, а также пропало электричество. Соседние квартиры наполнены едким дымом.

Читайте также:

Количество жертв землетрясения в Японии увеличилось до 30 человек.

На главного южнокорейского оппозиционера совершили нападение.

На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба, погибли два человека.

#фейерверк
#ночь
#инцидент
#возгорание
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На актеров популярного сериала «Мир. Дружба. Жвачка» совершили нападение
Baza: На актеров сериала «Мир. Дружба. Жвачка» напали с ножом
02 января 2024, 10:35

Фото: iStock/AlexLinch

На актеров сериала «Мир. Дружба. Жвачка» Егора Губарева и Федора Рощина совершили нападение с ножом. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Отмечается, что нападение произошло на станции метро Курская. По предварительным данным, 32-летний гражданин России с ножом набросился на актеров.

Уточняется, что актеры сумели убежать и избежать трагедии. Причиной нападения мог стать конфликт. Когда на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, то преступник начал наносить себе увечья.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее напали на председателя оппозиционной «Демократической партии» Ли Чжэ Мена. Неизвестный попросил у Ли Чжэ Мена автограф, после чего внезапно ударил его в шею ножом.

Читайте также:

На главного южнокорейского оппозиционера совершили нападение

Житель Новгорода украсил балкон лозунгом украинских националистов

Блогершу из Брянска задержали за сожжение российского паспорта в прямом эфире
#метро
#нападение
#конфликт
#балкон
#сотрудники
#актеры
#станции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На главного южнокорейского оппозиционера совершили нападение
Yonhap: в Южной Корее напали с ножом на лидера оппозиционной партии Ли Чже Мена
02 января 2024, 10:08

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

В Южной Корее напали на председателя оппозиционной «Демократической партии» Ли Чжэ Мена. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Отмечается, что нападение произошло во время массового мероприятия в Пусане. По информации источника, неизвестный попросил у Ли Чжэ Мена автограф, после чего внезапно ударил его в шею ножом.

Оппозиционера доставили в медучреждение, в это время он находился в сознании. Нападавшего удалось задержать на месте преступления.

Ранее сообщалось, что вечером 27 декабря произошло покушение на владельца птицефабрики в Борисоглебске Геннадия Ширяева. . Глава птицефабрики «Третьяковская», экс-депутат областной думы Геннадий Ширяев ехал на своем автомобиле по трассе «Курск — Саратов» всего в двух километрах от своего дома. Возле села Третьяки неизвестный сделал два выстрела по его внедорожнику и сразу скрылся. Ширяев в результате покушения выжил и не пострадал.

Читайте также:

Уголовное дело возбудили по факту покушения на «яичного бизнесмена» Ширяева

Житель Новгорода украсил балкон лозунгом украинских националистов

Блогершу из Брянска задержали за сожжение российского паспорта в прямом эфире
#нападение
#дело
#уголовное дело
#мероприятия
#покушение
#политика
#южная корея
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Количество жертв землетрясения в Японии увеличилось до 30 человек
02 января 2024, 09:28

Фото: istockphoto/cenkertekin

В Японии произошла серия разрушительных землетрясений. В префектуре Исикава, наиболее сильно пострадавшей от стихии, число жертв возросло до 30 человек.
Больше всего людей погибло в городе Вадзима — 15 человек. Ещё шестеро погибли в Судзу. Пятеро — в Нанао. Около 200 домов были охвачены пожаром, сообщает телеканал NHK. Некоторые не слишком надёжные постройки просто рухнули. Сообщается, что под развалинами 17 домов ещё могут находиться выжившие. Спасатели продолжают разбор завалов.

В регион направлены силы самообороны Японии для помощи местным экстренным службам. Спасатели и пожарные работают с полной нагрузкой. Напомним, магнитуда самого мощного из серии землетрясений на полуострове Ното составляла 7,6 балла по шкале Рихтера.

Читайте также:

Число жертв мощных землетрясений в Японии выросло до шести

Новое мощное землетрясение произошло в Японии

В Японии зафиксировали цунами высотой до 1,2 метров
#спасатели
#пожарные
#человек
#регион
#япония
#землетрясение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число жертв мощных землетрясений в Японии выросло до шести
Киодо: число жертв землетрясений в Японии выросло до шести, десятки пострадали
02 января 2024, 03:43

Фото: iStock/Petrovich9

Согласно данным медиков, число погибших в результате серии мощных землетрясений в префектуре Исикава увеличилось до шести человек.
Два новых случая смерти были подтверждены в городе Нанао и поселке Сика.

Канал NHK сообщил о 36 госпитализированных в Нанао. В Анамидзу также было обнаружено одно тело без признаков жизни. В Вадзиме, где было разрушено около 50 домов, в настоящее время проводят поисковые работы. Вследствие землетрясения возник пожар возле популярной среди туристов торговой улицы. Согласно последним данным, более ста строений либо полностью, либо частично оказались повреждены огнем.

В префектуре Тояма пострадали не менее 18 человек, из которых трое находятся в тяжелом состоянии. В Ниигата количество пострадавших достигло 20 человек, в Фукуи — шестеро, а в Гифу пострадал один человек.

Читайте также:

Новое мощное землетрясение произошло в Японии

В Хабаровском крае объявлена угроза цунами

В Турции зафиксированы три землетрясения
#пожар
#человек
#землетрясение
#землетрясения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба, погибли два человека
KABC: в Лос-Анджелесе в результате стрельбы на вечеринке погибли два человека
02 января 2024, 02:27

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В результате стрельбы на новогодней вечеринке в Лос-Анджелесе два человека погибли, а восемь были ранены и доставлены в больницу, сообщило местное радио KABC.
«Двое погибли на месте происшествия, восемь госпитализированы из-за стрельбы, произошедшей на несанкционированной вечеринке в складском помещении в центре Лос-Анджелеса в новогоднюю ночь», — передает радиостанция.
Стрельба случилась после полуночи в понедельник, по данным радио.

Читайте также:

В Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и на полном ходу влетел в «Пятёрочку»

МВД: В Якутске мигранты открыли стрельбу на стройке

Полиция Чехии: Пражский стрелок признался в убийстве ребёнка и его отца
#стрельба
#мвд
#радио
#ночь
#сочи
#водитель
#мигранты
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новгородской области столкнулись две легковушки, водители погибли
В ДТП в Новгородской области погибли два водителя, госпитализировали двоих детей
02 января 2024, 01:56

Фото: iStock/Anton Novikov

В районе Великого Новгорода произошло ДТП, в результате которого две женщины-водителя погибли, а двое детей были госпитализированы, сообщила пресс-служба УГИБДД этого региона.
По уточненной информации, в понедельник около 19:50 на 531-м километре трассы М-10 «Россия» автомобиль Kia Ceed, управляемый девушкой, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Megane, за рулем которого находилась 42-летняя женщина.

«В момент аварии в автомобиле Renault находились три человека: водитель, которая впоследствии скончалась, и две пассажирки — девочки 8 и 13 лет, которые, к счастью, не пострадали. В автомобиле Kia находился только водитель, который скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи», — говорится в официальном сообщении.
Сообщается также, что девочки были доставлены в медицинское учреждение. Прокуратура Новгородской области проводит проверку, оценивая соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, включая состояние дорожного покрытия, обеспечиваемое подрядными организациями.

Читайте также:

В Нижнем Новгороде таксист выкинул девушки из такси из-за низкого тарифа

В аварии на Серовском тракте погиб Герой России Бушмелев

Новгородский сенатор Писарева попала в ДТП на трассе М-11
#дтп
#россия
#такси
#автомобиль
#прокуратура
#женщина
#трассы
#водитель
#аварии
#герой
#герой россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Новгорода украсил балкон лозунгом украинских националистов
Полиция изъяла у жителя Новгорода гирлянду с лозунгом украинских националистов
01 января 2024, 21:48

Фото: iStock/Bogdan Kurylo

Полицейские изъяли гирлянду с бегущей строкой, текст которой содержал лозунг украинских националистов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УМВД области.
Отмечается, что гирлянда была размещена на балконе жилого дома в Великом Новгороде. Бегущая строка, которая находилась на самой гирлянде, гласила: «Слава Украине!» — лозунгом «Украинской повстанческой армии» (УПА)*.

В результате проверки сотрудники правоохранительных органов изъяли гирлянду, а также составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации ВС РФ. В полиции заключили, что дело будет рассматривать суд.

Читайте также:

Блогершу из Брянска задержали за сожжение российского паспорта в прямом эфире

В Тверской области девочка упала в реку и утонула

В Крыму назвали обращение Зеленского к жителям российских регионов фарсом

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
#суд
#дело
#проверки
#коап
#сотрудники
#дома
#девочка
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блогершу из Брянска задержали за сожжение российского паспорта в прямом эфире
01 января 2024, 20:33

Фото: iStock/JessAerons

Жительница Брянска сожгла свой паспорт возле одного из городских кафе, показывая свои действия в прямом эфире в социальной сети. Об этом сообщают «Брянские новости».
Как стало известно, нарушительница уничтожила паспорт под смех окружающих, которые подбадривали ее действия совместно с матом. Один из зрителей на проявлениях радости стал сжигать деньги.

По информации источника, свои действия девушка оправдала тем, что ей якобы не нравилась фотография в документе. За данные противозаконные действия преступнице может грозить срок до года лишения свободы. На данный момент она задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что певец Шарлот снял на видео то, как сжег российский паспорт и выложил ролик в Интернет. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Певец Шарлот сжег на камеру российский паспорт

Сжег паспорт, купил военный билет и вызвал SHAMANа на дуэль: что грозит задержанному певцу

В Тверской области девочка упала в реку и утонула
#деньги
#певец
#интернет
#видео
#паспорт
#данные
#фотография
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Нижнем Новгороде таксист выкинул девушки из такси из-за низкого тарифа
01 января 2024, 19:06

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Конфликт двух девушек с таксистом начался прямо в машине.

«Из-за того, что мы во время движения поменяли конечную точку, тариф получился всего лишь 100₽ к общей стоимости. Водителя это не устроило, и он настойчиво просил нас выйти из машины. Мы попросили хотя бы подождать в его машине, чтобы дождаться другое такси, так как на улице мороз. Этот «недочеловек» начал движение, с открытыми дверьми. Когда моя нога была на улице и я пыталась хоть как-то его остановить, то он меня просто выбросил на проезжую часть», — поделилась пострадавшая.

Кроме этого, водитель такси являлся мигрантом из Узбекистана, незаконно пересекшим гранницу.

Стоит отметить, что таксиста уже задержали. Также Теперь ему грозит депортация.

Читайте также:

В Челябинске дети мигрантов с битами напали на бойцов СВО и их жён

Два хоккеиста юношеской команды «Чайка» погибли в ДТП в Вологодской области

Массовая драка между мигрантами произошла в Балашихе
#движение
#такси
#конфликт
#мороз
#нижний новгород
#мигрант
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф