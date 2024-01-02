Житель Челябинска погиб из-за залетевшего в окно фейерверка

Фото: istockphoto / Nikolay Tsuguliev
В Челябинске мужчина скончался при пожаре, об этом сообщает РЕН ТВ.
Причиной пожара стал залетевший в окно фейерверк. Инцидент произошел в ночь на 1 января в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Воровского.
По словам соседей, фейерверк залетел в окно комнаты, в которой находился мужчина. Он не смог выбраться, надышался едким дымом и погиб.
Уточняется, что возгорание произошло в коммунальной квартире, где проживают разные семьи. В результате пожара в квартире полностью выгорела кухня и комната, а также пропало электричество. Соседние квартиры наполнены едким дымом.
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По словам соседей, фейерверк залетел в окно комнаты, в которой находился мужчина. Он не смог выбраться, надышался едким дымом и погиб.
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Дана Игумнова