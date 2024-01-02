Количество жертв землетрясения в Японии увеличилось до 30 человек

Фото: istockphoto/cenkertekin
В Японии произошла серия разрушительных землетрясений. В префектуре Исикава, наиболее сильно пострадавшей от стихии, число жертв возросло до 30 человек.
В регион направлены силы самообороны Японии для помощи местным экстренным службам. Спасатели и пожарные работают с полной нагрузкой. Напомним, магнитуда самого мощного из серии землетрясений на полуострове Ното составляла 7,6 балла по шкале Рихтера.
Читайте также:
Число жертв мощных землетрясений в Японии выросло до шести
Новое мощное землетрясение произошло в Японии
В Японии зафиксировали цунами высотой до 1,2 метров
Александр Бойцов