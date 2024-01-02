На актеров популярного сериала «Мир. Дружба. Жвачка» совершили нападение

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На актеров сериала «Мир. Дружба. Жвачка» Егора Губарева и Федора Рощина совершили нападение с ножом. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Отмечается, что нападение произошло на станции метро Курская. По предварительным данным, 32-летний гражданин России с ножом набросился на актеров.
Уточняется, что актеры сумели убежать и избежать трагедии. Причиной нападения мог стать конфликт. Когда на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, то преступник начал наносить себе увечья.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее напали на председателя оппозиционной «Демократической партии» Ли Чжэ Мена. Неизвестный попросил у Ли Чжэ Мена автограф, после чего внезапно ударил его в шею ножом.
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Уточняется, что актеры сумели убежать и избежать трагедии. Причиной нападения мог стать конфликт. Когда на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, то преступник начал наносить себе увечья.
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Екатерина Коршунова