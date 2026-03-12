12 марта 2026, 22:46

The Sun: Четыре человека погибли в попытке спасти тонущую женщину в Чили

Фото: istockphoto/Vasilvich

В Чили произошла трагедия. Четверо человек погибли, пытаясь спасти тонущую женщину, сообщает The Sun.