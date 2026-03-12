Четыре человека погибли в попытке спасти тонущую женщину
В Чили произошла трагедия. Четверо человек погибли, пытаясь спасти тонущую женщину, сообщает The Sun.
Инцидент случился вечером в понедельник на пляже, где 26-летнюю Патрицию дель Пилар Белло Лабе внезапная волна сбила с ног и унесла в море. Ее спутник Фелипе Эрнандес Бустос сразу бросился в воду, но вскоре сам начал захлебываться из‑за сильного прибоя.
Свидетели — Бен Роберт Вуд, его 77‑летний отец Норман Рэй Вуд и партнерша Мария Хосе Дуарте Урета — также вошли в воду, пытаясь помочь паре. Спасти никого из оказавшихся в воде не удалось.
Фелипе стал единственным выжившим — его эвакуировали военнослужащие с вертолета военно-морских сил. По данным чилийской судебно-медицинской службы, причиной смерти погибших стала асфиксия при погружении в воду.
