Операция по подтяжке груди стоила жизни матери четырех детей
Мать четверых детей отправилась в Турцию на пластическую операцию по подтяжке груди и живота, однако после вмешательства скончалась. Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, 35-летняя Джессика Шаньон Гайо прилетела из Канады в Анталью и 7 марта прошла процедуру в одной из частных клиник. Вскоре после операции, находясь в медучреждении, она почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Врачи пытались реанимировать пациентку, но спасти ее не удалось.
После произошедшего турецкая полиция начала расследование. Друг женщины, который сопровождал ее в поездке, рассказал, что за три дня до операции они употребляли наркотики. Сейчас устанавливается, могло ли это повлиять на исход.
Также сообщается, что близкая подруга Джессики по имени Эрика организовала сбор средств в поддержку ее четырех детей.
