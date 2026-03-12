Достижения.рф

Операция по подтяжке груди стоила жизни матери четырех детей

The Sun: Туристка умерла после операции по подтяжке груди в Турции
Фото: istockphoto/Panupong Piewkleng

Мать четверых детей отправилась в Турцию на пластическую операцию по подтяжке груди и живота, однако после вмешательства скончалась. Об этом сообщает The Sun.



По данным издания, 35-летняя Джессика Шаньон Гайо прилетела из Канады в Анталью и 7 марта прошла процедуру в одной из частных клиник. Вскоре после операции, находясь в медучреждении, она почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Врачи пытались реанимировать пациентку, но спасти ее не удалось.

После произошедшего турецкая полиция начала расследование. Друг женщины, который сопровождал ее в поездке, рассказал, что за три дня до операции они употребляли наркотики. Сейчас устанавливается, могло ли это повлиять на исход.

Также сообщается, что близкая подруга Джессики по имени Эрика организовала сбор средств в поддержку ее четырех детей.

Никита Кротов

