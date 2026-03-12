Операция по подтяжке груди стоила жизни матери четырех детей

12 марта 2026, 22:25

The Sun: Туристка умерла после операции по подтяжке груди в Турции

Фото: istockphoto/Panupong Piewkleng

Мать четверых детей отправилась в Турцию на пластическую операцию по подтяжке груди и живота, однако после вмешательства скончалась. Об этом сообщает The Sun.