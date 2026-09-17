Евраев: трассу из Ярославля в Москву перекрыли в целях безопасности
Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто в целях обеспечения безопасности. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Михаил Евраев в своём канале на платформе «Макс».
Ограничение действует на участке от пересечения Московского проспекта с Юго‑Западной окружной дорогой. Из‑за перекрытия скорректированы маршруты общественного транспорта: автобусы, которые следуют по Московскому проспекту, временно направляются в объезд — через Суздальское шоссе и улицу Калинина.
Также организованы укороченные рейсы, которые следуют до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом. Междугородние автобусы, чей путь пролегает через перекрытый участок трассы, пока остаются на автовокзале.
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