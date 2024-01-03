Четыре человека пострадали от схода боеприпаса под Воронежем

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Четыре человека получили травмы после падения боеприпаса в Воронежской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Вечером 2 января стало известно, что в Петропавловке Воронежской области произошёл аварийный сход боеприпаса. В Минобороны сообщили, что инцидент произошёл во время пролёта над населённым пунктом военного самолёта. Изначально глава региона отмечал, что никто из жителей не получил травм, однако были разрушены семь домов.
Сегодня выяснилось, что за помощью в фельдшерско-акушерский пункт обратились четыре местных жителя с лёгкими травмами. В настоящее время, подчеркнул Гусев, пункт работает ежедневно, поскольку поступает большое количество обращений, в том числе и за получением консультации у психолога.
Также губернатор отметил, что после изучения масштабов разрушений, было принято решение заново выстроить девять жилых домов.
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Сегодня выяснилось, что за помощью в фельдшерско-акушерский пункт обратились четыре местных жителя с лёгкими травмами. В настоящее время, подчеркнул Гусев, пункт работает ежедневно, поскольку поступает большое количество обращений, в том числе и за получением консультации у психолога.
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Анастасия Чинкова